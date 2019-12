Cinque morti e feriti gravi in due frontali: fra le vittime 4 giovani e una 58enne

Due gravissime tragedie della strada nella notte: quella con il bilancio più grave a Noventa di Piave dove in un frontale, alle 2 di notte in via Martiri delle Foibe, sono morti 3 giovani e ci sarebbero anche feriti. Non si conoscono ancora le identità delle vittime.



+++notizia in aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: 10:02

