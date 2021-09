Incidenti sul lavoro, 47enne morto asfissiato in un'autocisterna a Fidenza

Un uomo di 47 anni è morto nella notte nell'autocisterna del suo camion. La vittima era originario di Morrovalle (Macerata) e lavorava per una ditta che si occupa della produzione di bibite in lattina. È successo questa notte a Fidenza, in provincia di Parma, sul retro dello stabilimento Giotti, importante azienda di imbottigliamento. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il camionista - Massimo Amici, residente nel Maceratese - dopo aver scaricato del vino, intorno alle 2 di notte, stava arieggiando il mezzo quando è sceso dalla botola superiore ed è rimasto probabilmente asfissiato.

APPROFONDIMENTI TORINO Autista muore schiacciato dal suo tir, tragedia a Torino: stava... TERAMO Si impiccò come la sorella a Teramo: «Processate il... L'INCIDENTE Incidente a Caivano, muore a 18 anni: ferite le tre amiche in auto...

Autista muore schiacciato dal suo tir, tragedia a Torino: stava scaricando la merce al supermercato

Oltre ai militari sono intervenuti vigili del fuoco e 118 ma inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Il mezzo sequestrato. È intervenuto anche il pm di turno della Procura di Parma, Andrea Bianchi e l'ispettorato del lavoro, per le verifiche. La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 47enne risulta essere proprietario della motrice del mezzo. Sono stati alcuni addetti e un altro camionista ad accorgersi di quello che era successo, notandolo privo di sensi all'interno della cisterna. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco.