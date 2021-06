Aveva sparato a un immigrato ghanese che brandiva un coltello, sabato pomeriggio nei pressi della stazione Roma Termini: per questo un poliziotto è indagato per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. L'agente tre giorni fa ha sparato a un cittadino del Ghana, di 44 anni, che agitava un coltello e che ha terrorizzato la zona per diversi minuti.

