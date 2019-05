India Muccioli forse si è uccisa: «Pesanti allusioni sul suo diario». Trovata morta dal papà

Lunedì 27 Maggio 2019, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2019 18:26

Il dramma ha colpito ieri la famiglia Muccioli e il padre Andrea, figlio di Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano, e fino a otto anni fa lui stesso presidente della comunità:, 18 anni, è stata trovata morta ieri pomeriggio in un appartamento del centro di Rimini.Dopo non averla vista tornare a casa, il padre l’ha cercata e l’ha trovata in quella casa in via Isotta, un immobile di famiglia messo in vendita e diventata un ritrovo per i figli: India era una studentessa in un liceo artistico riminese, e la sua scomparsa è avvolta da un alone di mistero per via delle cause non ancora chiarite.A fianco al corpo della ragazza è stato trovato un braciere: potrebbe essere stato il monossido di carbonio a soffocare a morte India, il cui viso - spiega Il Resto del Carlino - aveva tracce di fuliggine. Ma la ragazza potrebbe aver scelto spontaneamente di togliersi la vita: nel suo diario ci sarebbero stati infatti pesanti indizi su eventuali propositi suicidi. Una pista, quella del suicidio, non esclusa dagli inquirenti: ma sarà l’autopsia a dire di più.