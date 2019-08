CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 8 Agosto 2019, 08:50

Una forte esplosione, poi l'incendio. Così ieri all'alba ha perso la vita una donna di 28 anni, nigeriana, morta tra le fiamme divampate in uno dei tre capannoni dell'ex complesso industriale «La Felandina» a Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera. Una tragedia annunciata nonostante da anni quella zona sia sotto stretta sorveglianza della magistratura e delle forze dell'ordine. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri, ma non c'è stato nulla da fare.