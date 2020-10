Infermiere muore in ambulatorio davanti ai colleghi: aveva due figli

Malore improvviso sul posto di lavoro. Perde la vita, Francesco Bellini, 55 anni, infermiere. E’ successo a Castel di Sangro, all’interno dell’ambulatorio del presidio distrettuale di via Porta Napoli. Erano circa le 9 del

mattino di ieri, quando l’infermiere, ha avvertito un malessere, con perdita di conoscenza e svenimento, cadendo a terra. Sono stati i colleghi, i primi a soccorrerlo. Insospettiti dal forte rumore causato dalla caduta sul pavimento, si sono recati nella stanza dove si trovava il 55enne. Poi, l’intervento immediato dei sanitari del 118,

che giunti sul posto con l’ambulanza, avrebbero continuato con le manovre di rianimazione. E’ seguito il trasporto nell’ospedale di Castel di Sangro, ma il cuore del 55enne, aveva già cessato di battere.

I medici del Pronto Soccorso castellano, dunque, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per un improvviso arresto cardiaco. Bellini esercitava l'attività di infermiere, in ambulatorio, oltre all’ assistenza agli specialisti e gestione e assistenza domiciliare integrata. Da circa due anni, era stato impiegato al Distretto sanitario, dopo una lunga attività lavorativa, trascorsa nellospedale castellano. La notizia ha suscitato tristezza tra la popolazione. Francesco Bellini viene ricordato come una persona simpatica e gentile. Un grande lavoratore, che ha dedicato 30 anni della sua vita, alla professione che tanto amava. Bellini lascia la

mogli e due figli. Il sindaco, Angelo Caruso, con il quale, il 55enne, da ragazzo, aveva condiviso la passione per la musica, formando un gruppo musicale, si stringe al dolore dei familiari.

