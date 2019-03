Influenza, nausea e crampi: 200 mila italiani con virus gastrointestinali

Nausea, violenti crampi addominali, vomito o scariche intestinali. «I casi distanno calando, e come ogni anno è arrivato il momento dei virus 'cugini': non esiste un sistema di sorveglianza, ma possiamo stimare circa 200 mila casi questa settimana, tra adulti e bambini», afferma il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco. «I sintomi sono soprattutto di tipo gastrointestinale, e possono durare anche 4 giorni», aggiunge l'esperto.Come comportarsi? «Il mio consiglio è di non 'annullarè i sintomi con gli antidolorifici, ma di ricorrere al bisogno agli antidiarroici - dice Pregliasco - Particolarmente importante, in questi casi, è l' alimentazione: sì a riso, pane tostato, fette biscottate, carni bianche o pesci magri. Meglio evitare la frutta, o al massimo banane». In agguato, in questi casi, c'è la disidratazione: occorre bere acqua, anche a piccoli sorsi, a temperatura ambiente, o tè e tisane calmanti. «L'uso di probiotici può aiutare, come pure la classica borsa dell'acqua calda», continua Pregliasco. No, invece, a «cibi come salumi, formaggi fermentati e alimenti fritti. Evitare anche fragole, fichi e frutta secca, che sono irritanti e rischiano di peggiorare i sintomi», conclude.