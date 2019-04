Influenza aggressiva, continuano i contagi: otto milioni di casi con quasi 200 morti

I contagi quest'anno saranno oltre 3 milioni in più rispetto ai 5 milioni di allettati previsti inizialmente da alcune stime. Ma quella di quest'anno, come si legge sul bollettino FluNews Italia, è stata soprattutto un'influenza aggressiva: fino ad oggi, i casi gravi che hanno comportato il ricovero in terapia intensiva sono stati appunto 809, con 198 decessi. Al termine della passata stagione, si erano contati 764 casi gravi e 173 deceduti.

Venerdì 19 Aprile 2019, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 14:31

