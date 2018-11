Influenza, 185mila italiani colpiti: 67mila solo nell'ultima settimana

Giovedì 8 Novembre 2018, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'influenza accelera la sua corsa: sono statiinfatti i nuovi casi registrati in Italia nell'ultima settimana. Lo evidenzia il secondo bollettino settimanale della sorveglianza InfluNet, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), precisando che l'attività dei virus influenzali è comunque al momento «ai livelli di base». Nella 44a settimana del 2018, sottolinea l'Iss, l'incidenza totale è pari a 1,11 casi per mille assistiti.Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 67.000, per un totale, dall'inizio della sorveglianza a fine ottobre, di circa. Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è pari a 2,00 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 0,85 nella fascia 15-64 anni a 1,22 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 0,78 casi per mille assistiti. La sorveglianza sentinella della sindrome influenzale InfluNet è coordinata dall'Iss con il sostegno del Ministero della Salute. La rete si avvale del contributo dei medici di medicina generale e pediatri, dei referenti presso le Asl e le Regioni.