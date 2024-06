Ingoia delle noccioline e viene colto da malore, camionista 49enne morto soffocato: tragedia in autogrill

GRUARO - Tragica sosta in autogrill per una pausa: camionista viene colto da malore e muore soffocato. La tragedia si è consumata ieri verso mezzogiorno lungo la A28, nel territorio di Gruaro. È qui, a poche centinaia di metri dallo svincolo di Portogruaro, che un camionista di Pola 49enne, Labinjan Sasa, padre di tre figli, si era fermato per una sosta dopo ore alla guida in prossimità della stazione di servizio "Gruaro sud". L’uomo è stato colto da malore dopo aver ingoiato delle noccioline. Il 49enne, dipendente di una ditta di Trieste, è rimasto soffocato, perdendo i sensi. Alcuni colleghi e il personale dell' autogrill hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 assieme alla Polizia autostradale di Pordenone, competente per la tratta. Il personale di soccorso ha provato una lunga rianimazione, anche con l'uso del defibrillatore, ma il camionista non si è purtroppo più ripreso. Immediata l'informazione al magistrato di turno che ha disposto la rimozione della salma in obitorio a Portogruaro, che sarà restituita ai familiari.

Adele Baldassarre muore nel sonno a 16 anni. Qualche giorno fa era stata al pronto soccorso per un “piccolo” malessere

Malore in casa nella notte, Mattia morto a 8 anni dopo il ricovero: autopsia per chiarire le cause

L'INCIDENTE

Solo poche ore prima, nel corso della notte, i soccorritori sono dovuti intervenire sulla A4, nel tratto compreso tra San Stino e Portogruaro.