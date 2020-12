Saldi, in Abruzzo iniziano il 4 gennaio. Svendite per un massimo di due mesi

L’assessore regionale con delega allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario, rende noto che in Abruzzo le vendite di fine stagione invernale (saldi) partiranno dal 4 gennaio 2021 per una durata massima di sessanta giorni. E’ quanto stabilito in una determinazione dirigenziale già pubblicata sul sito web della regione www.regione.abruzzo.it e che fa seguito ad un incontro, svoltosi ieri mattina, in videoconferenza, al quale hanno partecipato le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative, quali Confesercenti, Confcommercio, Federdistribuzione e le Associazioni dei Consumatori e Utenti quali Codacons, U.Di.Con e MDC.

