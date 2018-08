Insalate del McDonald's contaminate da un parassita, negli Usa aumentano le persone intossicate

Martedì 7 Agosto 2018, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 8 Agosto, 08:43

Sale acirca il numero delle "vittime" delle, dopo che altresono state colpite da forti casi di dissenteria dopo averle consumate presso uno dei fast food. Si tratta di una vera e propria epidemia che si sta diffondendo negli Usa e che ha colpito ormai 15 stati.Tre mesi dopo i primi casi, la catena deve ancora identificare l'ingrediente incriminato, dal momento che le infezioni sono state collegate a tutte e quattro le insalate del menu. Sono stati cambiate le insalate e presi provvedimenti, ma a quanto pare, come riporta anche il Daily Mail , non sembra bastare. I casi di forte dissenteria e vomito si sono presentati circa una settimana dopo aver consumato il prodotto, in alcuni casi anche dopo un mese. Tutte le vittime avevano contratto la ciclosporia, causata dal parassita Cyclospora.Attualmente, sono stati segnalati focolai in Florida, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Minnesota, Montana, Nebraska, Ohio, Sud Dakota e Wisconsin. Anche i residenti del Connecticut, del Michigan, del Tennessee e della Virginia, ma hanno fatto sapere che i casi potrebbero ancora crescere. I sintomi dell'infezione da Cyclospora includono diarrea, perdita di appetito e peso, crampi, gonfiore, nausea, affaticamento e febbre bassa.