No vax, l'annuncio choc dell'insegnante: «Mi offro gratis a ragazze dai 16 ai 25 che vogliono figli»

Un post choc è stato pubblicato ieri sera da un insegnante no vax di 54 anni che, da quando non è stato riammesso a scuola perché non vaccinato, si è reso protagonista di un'escalation di mail e accuse infondate culminate con un messaggio sui social che ha sconcertato e offeso la comunità della Valle Peligna, zona del Sulmonese in provincia dell'Aquila.

Il prof, con un post molto esplicito, ha detto di volere «offrire il suo corpo gratis a ragazze dai 16 ai 25 anni che vogliono avere figli rimanendo single» precisando che si tratta di un «avviso serio e professionale, non ammesse donne sposate, contattatemi su Messenger».

Sconcerto tra gli insegnanti della scuola e rabbia tra i genitori. Il post è stato subito segnalato e Facebook l'ha rimosso dopo qualche ora, ma intanto quel messaggio era circolato provocando incredulità e sdegno per il comportamento di un insegnante che per anni ha formato giovanissimi.