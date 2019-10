Ultimo aggiornamento: 13:21

Da alcune ore sono tornati i like di Instagram. Il contatore era stato rimosso - tra le proteste soprattutto degli influencer (che i like monetizzano con i loro sponsor) - dallo scorso mese di luglio perchè - spiegarono i portavoce del social - «Non vogliamo che Instagram sembri una competizione. Speriamo di scoprire che questo cambiamento aiuterà le persone a focalizzarsi meno sui like e più sul raccontare una storia».