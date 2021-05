Inter campione d'Italia, festa scudetto a Milano e assembramenti: 30 mila persone in strada

Come si temeva alla vigilia, ci sono stati assembramenti in Piazza Duomo per i festeggiamenti dello scudetto dell'Inter. Non tutti con la mascherina, non rispettando le norme anti Covid. Verso le ore 17 di oggi a Milano, in più punti della città sono scese spontaneamente in strada, in forma non organizzata, circa 30.000 persone che hanno improvvisato caroselli di auto, passeggiate e momenti di entusiasmo collettivo. Lo rende noto la Questura di Milano. In alcuni punti del centro cittadino, sono confluiti consistenti numeri di tifosi festanti che hanno dato sfogo al proprio entusiasmo per la vittoria della squadra nerazzurra. Molti anche i gruppi di famiglia con giovanissimi al seguito.

Non si sono comunque registrati momenti di tensione e di conflittualità connessi ai festeggiamenti che hanno interessato anche l'area dello Stadio in zona San Siro. Contemporaneamente, le forze dell'ordine hanno assicurato la propria presenza nelle zone della movida, secondo l'aggiornato piano di contingentamento, al fine di evitare che anche queste aree, già molto frequentate per il bel tempo odierno, fossero interessate da flussi di tifosi.

Ai lati della piazza davanti alla Cattedrale c'erano gli agenti di polizia, che in un primo momento sono intervenuti intorno alle 17,40 per far scendere molti tifosi nerazzurri dalla statua di fronte il Duomo, quella di Vittorio Emanuele II. Molti i cori contro il Milan e la Juventus. Tanti quelli per osannare una squadra capace di porre fine al regno juventino, durato nove stagioni. Poco alla volta la piazza si è riempita. Ed è stato impossibile rispettare poi il distanziamento sociale.