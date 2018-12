Tifoso morto, indagato il fondatore dei Viking: alle spalle 12 anni di carcere e 5 daspo

Tra gli indagati per gli scontri del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli, a Milano, in cui ha trovato la morte un ultrà del Varese, Daniele Belardinelli, c'è anche uno storico esponente del tifo nerazzurro, Nino Ciccarelli. Lo riportano oggi alcuni quotidiani.Ciccarelli è stato convocato ieri dalla Digos ed è uscito in tarda serata dalla Questura del capoluogo lombardo. Ciccarelli, 49 anni, fondatore della tifoseria dei 'Viking' nel 1984, ha alle spalle una serie di guai giudiziari già 12 anni di carcere e 5 anni di 'Daspò , misura ancora in corso. Venne coinvolto anche negli scontri ad Ascoli nei quali morì il tifoso Nazareno Filippini, omicidio per il quale venne prima arrestato ma poi prosciolto.