Il boss Raffaele Cutolo rompe il silenzio: «Vogliono farmi pentire, ma io non tradirò mai»

Giovedì 25 Luglio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mi aspetta in piedi nella stanzetta dei colloqui. È un po' ricurvo e si appoggia sul supporto del divisorio dall'altra parte del vetro. Appena mi vede strizza gli occhi per mettere a fuoco l'interlocutore - che ha ottenuto il colloquio per avere una testimonianza diretta in vista di un libro su Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso nel 1981 - e poi lentamente si siede. Raffaele Cutolo, boss di Ottaviano con numerosi ergastoli sulle spalle per condanne di associazione camorristica e omicidi, è l'anziano detenuto che ho di fronte in una piccola sala del supercarcere di Parma.Capo indiscusso della Nuova Camorra Organizzata, che si contrapponeva ai clan della Nuova Famiglia in una guerra che all'inizio degli anni 80 fece migliaia di morti, appare trasfigurato rispetto alle immagini che lo hanno ritratto in questi anni. Ha il respiro affaticato, il volto smagrito, i capelli lunghi e la barba incolta, segno di una certa trascuratezza, anche se mantiene un suo contegno. Non l'avrei riconosciuto se non avessi saputo che il carcerato che avevo di fronte era proprio lui. Indossa una camicia blu con delle righe bianche e un jeans azzurro, ma non porta più quegli occhiali dorati, indossati poi anche dai suoi seguaci, che gli davano quell'aria da intellettuale, da cui scaturì il famoso soprannome: «'O professore».