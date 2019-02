«Gli tolsi cuffie e console, così ho salvato mio figlio da Fortnite»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 11 Febbraio 2019, 07:00

«Così mio figlio si è assuefatto a Fortnite, per lui era come una droga». Tiziana de Pascalis, di Taranto, è mamma di un bimbo di otto anni, dopo aver letto l'articolo pubblicato ieri dal «Mattino» sugli allarmi della comunità scientifica sul videogame online più in voga tra i ragazzini, ha deciso di condividere con gli altri genitori i mesi passati a cercare di recuperare il figlio dalla dipendenza da videogioco.«Ho visto che mio figlio aveva cominciato a giocare a Fortnite, pensavo fosse un passatempo come altri e purtroppo, per mia colpa, non mi sono subito informata di che gioco si trattasse».«Mi ha chiesto di comprargli delle cuffie con il microfono perché questo gioco consente di giocare con altre persone da tutto il mondo con cui si può parlare. Generalmente lui è un bimbo obbediente, ogni volta che gli chiedevo di staccare con i videogame subito lo faceva, invece con questo gioco non riuscivo a staccarlo dallo schermo. Era come sordo a qualsiasi richiamo».«Purtroppo è iniziato una sorta di combattimento tra lui e me finché una volta, presa dal nervosismo, sono arrivata persino a rompergli le cuffie. Nel frattempo anche a scuola mi avevano richiamato perché non riusciva più ad essere attento alle lezioni nonostante sia un bimbo solitamente bravo anche a scuola. Lui gioca a calcio, sport che ama, ma a un certo punto ha iniziato a non voler andare più al campo ad allenarsi pur di giocare a Fortnite».