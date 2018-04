Brindisi, intrappolato nell'auto in fiamme: muore ex sindaco di San Vito

Mercoledì 18 Aprile 2018, 21:48 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 23:51

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 21,30 sulla superstrada Brindisi-Taranto, all’altezza di Latiano. Nell’impatto tra due auto è morto Lorenzo Caiolo, di 64 anni, professore di Lettere ed ex sindaco di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi.Secondo una prima ricostruzione l'auto su cui viaggiava la vittima procedeva tra Francavilla e Latiano quando si è scontrata con un'altra vettura che procedeva sullo stesso senso di marcia. L'auto del docente, condotta da un'altra persona, avrebbe capottato incendiandosi: il conducente è riuscito a salvarsi mentre il passeggero è rimasto intrappolato nell'abitacolo.Inutili i tentativi di spegnere le fiamme cui si sono prestati alcuni automobilisti testimoni della terribile scena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Brindisi. L'arteria è rimasta bloccata per alcune ore.