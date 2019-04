Investe e uccide un pedone in autostrada. Sentenza della Cassazione: «Non ha colpe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Aprile 2019, 09:02

ROMA Guidando di notte in autostrada aveva travolto e ucciso una donna che, dopo una lite con il marito, ubriaca, era scesa dalla macchina e aveva iniziato a camminare in mezzo alle corsie. Un evento impossibile da prevedere. Con questa motivazione, la Cassazione ha confermato l'assoluzione dall'accusa di omicidio colposo per il conducente, un sessantenne, che guidava rispettando i limiti di velocità e che non è stato in grado di schivare la donna. Per i giudici, infatti, è praticamente impossibile, per chi guidi in autostrada, anche solo immaginare di trovarsi di fronte un pedone che cammina al centro della carreggiata.