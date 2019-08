​Vicenza, investe papà con passeggino e scappa: il pirata è 94enne

Mercoledì 7 Agosto 2019, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2019 14:57

Un automobilista di 94 anni è stato denunciato dai carabinieri per essere fuggito dopo aver investito sulle strisce pedonali a Piovene Rocchette Vicenza ) un papà che stava spingendo il passeggino con dentro il figlio di due anni. Fortunatamente i due sono stati presi di striscio dalla vettura. Padre e bimbo hanno riportato lievi contusioni e, una volta visitati all'ospedale di Santorso, sono stati dimessi, con prognosi di pochi giorni.L'anziano ' pirata ' della strada aveva proseguito la corsa senza neanche accennare a fermarsi; ma alcuni passanti sono riusciti ad annotare il numero di targa dell'auto. L' uomo è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri . Ha ammesso di essere stato alla guida dell'automobile, sostenendo però di non essersi minimamente accorto di quanto accaduto. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per omissione di soccorso.