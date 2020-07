Ruba l'auto e investe il padre della sua ex: arrestato

Ruba un'auto e investe il padre della sua ex, arrestato un diciannovenne a Taranto. Ieri mattina, un tarantino 19enne, ma già con molti precedenti alle spalle, dopo aver rubato una Hyundai Atos ed essersi messo a guidare come se nulla fosse per le strade della città, giunto nei pressi di un incrocio su Via Regina Margherita notava che, intento ad attraversare la strada vi era il padre della sua ex ragazza che mai aveva accettato la relazione tra i due. Il giovane non arrestava la corsa, anzi, a detta dei testimoni accelerava e puntava l’ignaro pedone che veniva investito e scaraventato sull’asfalto. A quel punto il ragazzo si dava alla fuga non prestando alcun soccorso. Una pattuglia dei Carabinieri arrivava immediatamente sul posto e, dopo aver prestato con i vigili urbani i primi soccorsi all’uomo (che veniva portato al SS. Annunziata in codice rosso), si metteva alla ricerca dell’auto pirata. Infatti dopo qualche minuto i militari rintracciavano l’auto, con una vistosa ammaccatura sul cofano ed il parabrezza scheggiato dall’impatto, e individuavano l’autista che veniva subito bloccato e portato in caserma. Il diciannovenne veniva così arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Ultimo aggiornamento: 14:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA