Ferrara, investiti in bici da un'auto: morto un 17enne e l'altro ragazzo è grave

Gravissimo incidente a Ferrara: investiti da un'auto mentre erano in bici, un ragazzo di 17 anni è morto e un altro giovane è rimasto ferito in modo grave ieri sera vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa. L'automobilista, che inizialmente non si era fermato, poco dopo si sarebbe presentato sul luogo dell'incidente.

Sul posto, il 118 e la Polizia locale, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro. È successo intorno alle 22, il ferito è stato trasportato all'ospedale di Cona.