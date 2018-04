Domenica 29 Aprile 2018, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 11:02

Investito da un'auto mentre attraversava la strada e trascinato per una cinquantina di metri e infine sbalzato sulla corsia opposta: un giovane di 28 anni è morto all'alba di oggi a Torino, in corso Regina Margherita poco prima del sottopasso di corso Principe Oddone. La vittima è Gabriele Turcan, di origini romene. Il conducente della Lancia Musa, un connazionale di 26 anni, è stato arrestato per omicidio stradale: aveva un tasso alcolemico di 2 grammi al litro, 4 volte il valore massimo consentito. L'investitore si è fermato per cercare di prestare soccorso alla vittima