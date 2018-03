Un uomo è stato investito e ucciso da un'auto ieri sera alla periferia di Roma, in via di Tor Bella Monaca, uno stradone considerato dai residenti molto pericoloso. Alla guida della macchina un ragazzo di 26 anni che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto per i rilievi la polizia locale.



Il pedone, senza documenti e non ancora identificato, aveva un'età apparente di circa 50 anni. Il conducente della macchina è stato portato in ospedale per gli accertamenti da prassi sull'assunzione di alcol e droga.

Venerdì 16 Marzo 2018, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA