Venerdì 9 Agosto 2019, 08:18

«Sto partendo per le vacanze, chiedo scusa ai parenti delle vittime, ma io proprio non ce la faccio a partecipare alla commemorazione organizzata per l'anniversario del crollo, rivivere un'altra volta le scene dello scorso anno mi farebbe troppo male». Gianluca Ardini, 30 anni, è uno dei sopravvissuti al crollo del Ponte Morandi lo scorso 14 agosto. Il ragazzo genovese si è salvato per miracolo, ma anche grazie ad una strenua forza di volontà che gli ha consentito di restare aggrappato a dei fili per quattro ora prima che arrivassero i soccorsi. Una forza che probabilmente derivava anche dal bimbo nato appena un mese dopo alla tragedia e che Gianluca ha rischiato di non poter conoscere. Quel giorno era nel furgone con il suo collega Luigi, entrambi lavoravano per Mondo Convenienza, ma il suo amico è morto sul colpo e Gianluca è rimasto per ore con il cadavere di Luigi di fianco.