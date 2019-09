Lunedì 9 Settembre 2019, 08:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei problemi endemici della società attuale è l’ipocrisia e la sua diffusione, confinata a gruppi sociali ristretti o presente in maniera invasiva in quasi tutta la società. In tale situazione regna nella collettività un grande, ulteriore grado di confusione che nuoce tanto nella programmazione di un comportamento quanto nella valutazione del comportamento degli altri. Purtroppo conosciamo tutti persone che non si rendono neppure conto della propria ipocrisia, generalizzata o confinata ad alcuni argomenti e comportamenti. Il desiderio di mostrarsi immune da difetti, fosse pure la semplice impressione di non amare abbastanza gli altri, è insito nel rapporto fra precetto, infrazione, colpa e punizione, presente in molte società. Per raggiungere uno scopo del genere, si comincia col mentire più o meno consapevolmente e contraffare il proprio atteggiamento verso le cose del mondo.L’ipocrita è un attore impegnato a nascondere i propri pensieri e i propri sentimenti per apparire ligio al comportamento corretto, il quale poi può cambiare da società a società e da epoca a epoca. La situazione è ulteriormente complicata dall’esistenza della cosiddetta buona educazione. C’è gente che ci tiene poco, ma quasi tutti tengono a mostrarsi «beneducati» ed è noto che il confine fra ipocrisia e buona educazione è molto labile.Viviamo così oggi in un mondo di ipocriti e ipocrisia e i campi dove l’ipocrisia è maggiormente evidente sono nel mondo del lavoro, della religione e, in particolare, della politica, in cui appare un vizio bipartisan, che affligge rappresentanti di tutte le parti politiche e sembra sia diventata un vero e proprio «habitus».Ipocrisia è una parola ricorrente nel dibattito e nella contrapposizione politica, sempre più spesso richiamata e denunciata dalle controparti. Si fanno promesse e si prendono impegni per ottenere consensi, per poi in un nonnulla cambiare idee e programmi, non mantenendo i patti. Perché l’ipocrisia nasce dalla separazione consapevole delle parole dalle azioni e indica una incoerenza voluta tra azioni svolte e valori enunciati. Si contrappone alla coerenza, virtù così rara di questi tempi, perché a differenza di questa, che non disdice e contraddice con fatti o con parole quanto prima pensato o dichiarato, afferma una determinata idea e poi si comporta in una maniera diversa e diametralmente opposta a essa.L’ipocrita fa spesso promesse impossibili al suo elettorato con la consapevolezza di ingannare gli altri per ricavarne un preciso vantaggio personale e meno spesso, invece, non si accorge di esserlo sottoposto a forti condizionamenti che lo portano a essere tale.Per l’affermazione a tutti i costi, si seguono i propri interessi, discreditando non solo gli avversari, ma anche persone del proprio partito e schieramento, avvelenando il clima sociale, senza rispetto delle istituzioni e lasciando sempre più spazio alla simulazione che sembra sia diventata indispensabile per aspirare al successo e ottenere consensi mediatici che parlano alla pancia della gente.Nella società moderna, in cui ogni frase e azione è registrata e resa evidente al mondo intero nel giro di secondi, le contraddizioni degli ipocriti, talvolta oltraggiose dal punto di vista morale, sono così manifeste da sembrare delle vignette satiriche ideate dal più acuto degli autori. Molti politici sono riportati mentre esternano pensieri antitetici a distanza di poco tempo, a volte addirittura giorni, in maniera così assurda da sembrare degni pazienti di luminari della psicoanalisi.Ulteriore aspetto di ipocrisia nella politica è poi quello del politically correct. Malgrado la sua accezione positiva, il politically correct è sotto accusa perchè, col pretesto di rivendicare ideali di giustizia sociale, si limiterebbe in realtà a intervenire sulla forma piuttosto che sulla sostanza dei problemi, modificando le parole piuttosto che i fatti e contribuendo ad alimentare una nuova ondata di ipocrisia.Purtroppo in politica è venuto a mancare, sempre di più nel corso degli anni, il senso di vergogna. E i moralisti, che hanno sempre tuonato contro l’ipocrisia, spesso mostrano di zoppicare anch’essi dallo stesso piede. L’ipocrisia così, seppur generalmente percepita come odiosa, sembra sia insita nella natura umana. E’ ovunque intorno a noi e speriamo che la massima del commediografo Maurice Donnay del secolo scorso «Non c’è società possibile se non si basa sull’ipocrisia», che bene sembra interpretare il quadro dell’attuale scenario politico, venga smentita completamente. E diamo ascolto agli antichi greci secondo i quali occorrerebbe invece un po’ di parresìa, il parlare con franchezza e non nascondere niente. Etimologicamente la parola parresìa significa infatti «dire tutto». Una virtù che chi sa se c’è mai stata…