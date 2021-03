Mal di testa acuto, il sorriso di Anna si spegne a 48 anni per un'ischemia

ROVIGO - Un attacco ischemico acuto ha strappato improvvisamente Anna Fenzi dai suoi due figli adolescenti, Michele e Giorgia, dal compagno Massimo Rizzieri e dalle centinaia di persone della città che la conoscevano e le volevano bene. Aveva solo 48 anni, viveva con i suoi ragazzi in via IV Novembre e la notizia è volata di bocca in bocca in pochissimo tempo dalla serata di venerdì, raggiungendo come una doccia gelida i tantissimi che conoscevano.



MAL DI TESTA

Alla fine della scorsa settimana aveva accusato qualche problema, ma quello che sembrava un mal di testa, nonostante il passaggio al pronto soccorso e poi sotto le cure dei medici dell'ospedale, si è rivelato molto grave e non le ha lasciato scampo. A nulla sono valsi i disperati tentativi di salvarla messi in atto dai sanitari: l'altra notte le sue condizioni si sono aggravate in modo irreversibile sino al decesso nel primo pomeriggio di venerdì. I due figli, appena maggiorenni, affiancati dagli zii Marco e Riccardo, hanno dato il consenso e così è stato possibile procedere alla donazione degli organi, con l'espianto concluso ieri mattina.



DONAZIONE DEGLI ORGANI

Oltre a Marco, noto allenatore di rugby, Anna Fenzi lascia il fratello Riccardo, professionista nel settore degli spettacoli, tecnico video, e il papà Giuliano, conosciuto anche per essere stato per anni il custode dell'Ipsia. La mamma è mancata quando Anna frequentava l'istituto per geometri Amos Bernini, dove poi si è diplomata.



IL RICORDO

Si è spenta una 48enne solare, molto ironica e generosa, bravissima donna e mamma, che amava stare in compagnia e con un gruppo di amiche alle quali era legatissima. Quello che si dice una bella persona, con un sorriso coinvolgente. Anna Fenzi era molto nota in città anche per avere lavorato come commessa nella boutique Erina, a fianco del Caffè Borsa, e con l'amata collega Fiorella Baratella aveva intessuto un rapporto strettissimo, sino alle ultime ore di vita. Chiuso il negozio d'abbigliamento, lavorava nel centro Estetica e Benessere Energy, sempre a contatto con tante persone ma oltre al suo lavoro c'era una vita di relazioni strette e sincere. L'ultimo saluto ad Anna Fenzi verrà dato domani, lunedì, alle 10,30 nella chiesa di San Francesco, a due passi da dove viveva con gli adorati figli Giorgia e Michele.

R.Pau.

Ultimo aggiornamento: 15:50

