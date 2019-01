Venerdì 4 Gennaio 2019, 19:45

La neve è caduta copiosa nella frazione di Colle Carrise, in Molise. Un manto bianco che ha reso difficoltosi i movimenti e gli spostamenti. Un’anziana signora era rimasta sola in casa e non poteva uscire, a causa della nevicata, per andare a fare la spesa. La sua riserva di cibo era quasi esaurita. In suo soccorso sono giunti allora degli angeli custodi in uniforme. I carabinieri della stazione di Frosolone, in provincia di Isernia, si sono recati nella piccola frazione, hanno fatto la spesa per l’anziana e poi gliel’hanno recapitata a casa sfidando l’abbondante nevicata. A dimostrazione di come i militari dell’Arma siano sempre al servizio dei cittadini, soprattutto i più deboli ed indifesi. Come accaduto la notte di capodanno quando un’anziana di 87 anni di Orbassano, in provincia di Torino, ha telefonato ai carabinieri perché non voleva trascorrere il capodanno da sola. I militari, commossi da quella richiesta di aiuto, hanno deciso di recarsi a casa della signora, di trascorrere un po’ di tempo con lei e di mangiare un panettone insieme regalandone un capodanno indimenticabile.