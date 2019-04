Un bambino di 3 anni è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta in casa. Non è chiaro se sia caduto da un muretto o da una scala: il piccolo è stato ricoverato prima al Veneziale di Isernia e poi trasferito al Santobono di Napoli, la prognosi è riservata.La Squadra Molise si è recata nell'abitazione di Isernia dove si sarebbero verificati i fatti per ricostruire la vicenda. Secondo quanto si è appreso a prestargli i primi soccorsi sarebbe stato suo padre che ha fermato un autobus di linea per chiedere aiuto e trasportare il figlioletto in ospedale. Dopo qualche ore, accertata la gravità della situazione, i medici del Pronto Soccorso di Isernia hanno disposto il trasferimento a Napoli.