Isolamento per i positivi, stop anche in Italia come in Gran Bretagna? Le ipotesi degli esperti (e cosa aspettarsi dopo l'estate)

La decisione della Gran Bretagna di eliminare l’obbligo di isolamento per i positivi al covid potrebbe essere presa anche in Italia. Ma solo quando la curva epidemica sarà bassa, e comunque non prima dell’estate. Secondo gli esperti, infatti, per ora serve cautela, per evitare di mettere in pericolo i più fragili. «La priorità sanitaria durante questo processo di endemizzazione è quella di proteggere le persone deboli - spiega l’epidemiologo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati