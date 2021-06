​Italia, festeggiamenti in strada dopo la vittoria contro l'Austria: cori e caroselli a Roma, Napoli e Firenze

L'Italia di Roberto Mancini batte l'Austria nel secondo degli ottavi di finale di Euro 2020 e vola ai quarti di finale, dove incontrerà la nazionale vincente dello scontro tra Belgio e Portogallo. Ma non è il momento di pensarci, questo, soprattutto per tutti i tifosi che sono scesi nelle grandi piazze italiane per assistere all'incredibile vittoria degli azzurri ai tempi supplementari. E subito a seguire, come di rito, i caroselli e le sfilate in auto con tanto di bandiere festeggianti fuori dai finestrini, al ritmo del celebrissimo "po-po-po-po-po-po-po", colonna sonora "vincente" dell'Italia di Lippi ai mondiali del 2006 e che si sta imponendo nuovamente agli Europei Venti-Ventuno.

APPROFONDIMENTI EURO 2020 L'Italia doma l'Austria ai supplementari:2-1 con Chiesa e... LE REAZIONI Italia-Austria, Mancini è sicuro:«Questa sofferenza ci... A WEMBLEY Pessina: «Il gol? Un sogno»,Spinazzola: «Sappiamo...

In barba alla pandemia, verrebbe da dire, la gente è scesa in piazza da Firenze a Napoli, passando per Roma, che accoglie come sempre la fanzone più grande d'Italia a Piazza del Popolo. Prima la tensione, poi la gioia del vantaggio e infine lo sfogo liberatorio disegnato dal fischio finale dell'inglese Anthony Taylor, che ha dato il via alle danze.su quattroruote volte a glorificare una vittoria che ha il sapore di qualcosa di piùgrande di un'impresa sportiva. È il riscatto di un popolo dal periodo più buio forse degli ultimi 80 anni, che si è legato anche a doppio filo con la disfatta sportiva tricolore più dolorosa della storia, quella del novembre '17. Bandiere, clacsonate e sciarponi, qualcuno anche fuori stagione. Ma oggi tutto è concesso a chi ha tifato azzurro lungo lo Stivale, e chi se ne importa di quei coprifuochi ormai dimentichi e di chi a questi ragazzi non ci ha mai creduto.