Italia, chiese senza tutela dopo il caso Notre-Dame: niente norme antincendio

Mercoledì 17 Aprile 2019, 07:00

«In Italia esistono tre categorie di strutture per le quali non è previsto il rispetto di nessuna norma antincendio: caserme, banche e chiese», gelano il sangue le parole di Luigi Tranchino, capo dei vigili del fuoco di Napoli, mentre spiega qual è la situazione normativa nel Paese. All'indomani del rogo di Parigi l'attenzione è altissima proprio sul fronte degli edifici sacri, così sapere che non c'è una regola da rispettare per proteggerli fa venire i brividi: «C'è una spiegazione a queste decisioni. Le banche hanno severi controlli ai varchi e non si può pretendere che abbiano vie di esodo facilmente violabili, le caserme hanno accessi protetti da guardie armate e non possono garantire uscite non controllate. Le chiese infine avrebbero problemi per l'ottenimento dei permessi antincendio: pensate a un duomo nel quale possono entrare centinaia di persone dove c'è il solo portone principale come via d'entrata e d'uscita. Non otterrebbe mai il permesso antincendio».