L'Italia è sempre più cyberdebole: record di attacchi hacker

Venerdì 26 Aprile 2019, 07:00

«Ops Beni Culturali pensiamo ci sia un problema, date un occhiata a questi 5465 utenti con password in chiaro». Ancora un attacco hacker ad un sito della pubblica amministrazione, stavolta nel mirino dei cyber-criminali ci è finito il portale web dell' Archivio di Stato. Il furto di dati è stato rivendicato dal proprio account Twitter dagli hacktivisti di LulzSec Italia. I criminali informatici, sfruttando le vulnerabilità nella programmazione del sito web che collega gli archivi per i beni culturali di tutte le province italiane, sono riusciti ad impossessarsi di oltre 5mila user e password costituendo, per ironico contrappasso, un proprio archivio dei dati rubati poi subito diffusi in rete. L'elenco violato, che circola ancora sui social, vede anche account di manager di Eni e Juventus.