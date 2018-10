La fuga senza fine dall'Italia: dopo i figli via anche i padri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Ottobre 2018, 07:00

Non è un paese per vecchi, nemmeno per giovani e, ormai, neanche per quelli delle generazioni di mezzo: per i cinquantenni-settantenni che scelgono sempre di più di fare i bagagli, andar via, salutare chi resta e raggiungere i figli o nipoti che hanno lasciato l'Italia. A voler sintetizzare nella crudezza dello scenario i dati che emergono dal Rapporto 2018 della Fondazione Migrantes - Conferenza episcopale italiana, curato da Delfina Licata e presentato l'altro giorno a Roma, l'immagine è questa: un passo oltre quella consegnata dal titolo del romanzo di Cormac McCarthy e poi del film di Ethan e Joel Coen, diventato anche al di là dei suoi contenuti l'allarmato manifesto di un'epoca, e giusto in mezzo al territorio di incertezze, inquietudini e problematicità disegnato altri due libri da poco usciti: da un lato da I rassegnati, i quarantenni descritti da Tommaso Labate, e dall'altro da Prove tecniche di resurrezione, i sessantenni raccontati da Antonio Polito.