Parliamo spesso di tornare alla terra. Nuove braccia all'agricoltura, diciamo. Oppure, dopo aver visto un documentario su qualche bel borgo italiano, decidiamo di vivere lì, vuoi mettere con la città? Poca gente, non c'è fila alle poste, aria buona, belle passeggiate. Ecco, sono come i buoni propositi di fine d'anno che già a mezzanotte e un quarto si dissolvono. Quale terra? Quali borghi? I dati ci raccontano proprio il contrario, si sta assistendo, e da molti anni, e in tutta Europa a un processo di emigrazione interna, che a mo di stillicidio, come una goccia cinese, ogni anno porta via persone dalle zone rurali in favore della città. Sono dati molto indicativi quelli da poco pubblicati da Eurostat che riassunti dicono che: dal 2015 al 2020 la maggior parte delle zone rurali europee hanno subìto una flessione della popolazione in media dello 0,3% l'anno, e tra lo 0,4 e l'1,1% in Italia. Se guardiamo poi i dati con attenzione, notiamo che i giovani non tornano alla terra, tutt'altro. Checché ne dicano gli slogan di certe associazioni agricole, ad abbondonare le campagne sono soprattutto giovani di età inferiore ai 20 anni. In tutta la Ue, sono state 155 le province classificate come prevalentemente rurali che hanno subito questa dinamica demografica. In Italia, a fronte di un calo generale del numero di abitanti in tutte le province (a eccezione di Prato, Rimini, Modena, Parma, Bologna, Milano, Verona e Trento), le diminuzioni più drastiche si registrano proprio nelle aree prevalentemente rurali.

APPROFONDIMENTI Finite le vacanze, le città del Sud si svuotano: «La questione meridionale non è stata mai risolta» Generazione Z, il piano e le sfide per evitare la fuga dei giovani talenti Cina, popolazione in calo: l'India strappa il primato

Ora, fateci caso, ci sono molte questioni importanti di cui non parliamo mai, e di conseguenza nemmeno la politica se ne occupa. Parlare di futuro non è solo immaginare navi spaziali e colonizzazioni di altri pianeti, ma significa nel breve e nel medio periodo capire come gestire una città nuova, renderla sostenibile, abitabile, garantire a più persone possibili una vita bella e dignitosa. Una città che cambia forma anno dopo anno, perché si slabbra e spesso male per accogliere persone che desiderano venire a vivere in città: l'indimenticabile canzone di Celentano il ragazzo della via Gluck, dove si descrive lo scoramento e lo spaesamento di un ragazzo che lascia l'erba dei prati per andare in città, non è più di moda, almeno a guardare il trend reale che i dati sottolineano. I giovani nelle aree rurali patiscono varie forme di sofferenza e tendono a scappare da quei posti. A parte la geografica dell'Italia, che nel 1958 l'economista Manlio Rossi Doria descrisse con una metafora niente male e ancora attuale: l'Italia scrisse è fatta di osso e di polpa, ossia di zone interne, con terreni non fertili, tra l'altro in gran parte abbandonati, anzi, trattasi di interi paesi spopolati dall'emigrazione interna ed esterna, e di contro zone di polpa, poche pianure fertili, agricole e industriali. A parte questo elemento di orografia, così attuale, quando affrontiamo questi temi ci focalizziamo su un punto, perdendo così la visione di insieme. Tante cose sono cambiate in questi ultimi 50 anni. Torniamo a Celentano. La canzone (pubblicata nel 1966) esprimeva un sentimento autentico, non c'è che dire. Tuttavia, in quella generazione che poi comincia a comprare i dischi, c'erano tanti che passavano dallo status di contadino a piccolo borghese o a cittadino con più possibilità economiche grazie alle quali ci si poteva permettere di ascoltare musica e di far diventare ricco Celentano: cioè, riassunto in breve: se tutti rimanevano nella via Gluck, Celentano poi i dischi non li vendeva. La verità? I racconti di quelli che nella via Gluck ci hanno abitato per secoli non sono piacevoli. Sono storie comuni che tracciano un lungo elenco di fatiche dimenticate: lo sforzo di assicurarsi il cibo, la cura continua per proteggere le coltivazioni da parassiti e malattie per vedersele poi portare via da una grandinata o da un attacco di insetti devastante e inarrestabile: fame freddo e fatica hanno agito da formidabili stimoli all'ingegno e all'inventiva durante tutta la storia dell'umanità. È un paradosso no? Le innovazioni, cioè la soluzione ad alcuni problemi, ci hanno fatto vivere meglio ma hanno creato squilibri, il progresso non è una curva ascendente. Si tratta di gestire una complessità nuova: è il grande sforzo che ci aspetta, affrontare il paradosso, mettere insieme polpa e ossa, far rimanere su una nota nuova via Gluck e cemento.