Omicron, Italia tutta in rosso scuro nella mappa Ecdc: massimo rischio in quasi tutta Europa

Non cambia purtroppo colore l'Italia sulle mappe dell'Ecdc: la penisola resta tutta in rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19: è l'indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), dopo che la scorsa settimana anche la Sardegna aveva abbandonato il colore rosso per passare in rosso scuro.

Italia resta in rosso scuro

Si allarga ancora la quota in Europa con questo colore: per l'agenzia Ue hanno il massimo rischio tutta l'Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell'Europa Centro-Orientale. Si riducono rispetto alla scorsa settimana le parti ancora in rosso in Romania, Ungheria e Polonia.