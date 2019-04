Domenica 14 Aprile 2019, 20:42 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2019 21:28

Era stato accusato di aver, ma le autorità lo hanno rimesso in libertà, senza neanche processarlo. Così, dopo poche ore di arresto ha potuto lasciare il commissariato di polizia. E la decisione dei giudici lascia stupiti e basiti: la presunta violenza sarebbe avvenuta a bordo di una nave da crociera, e unè stato arrestato.Secondo quanto riportato dal giornale Levante , le autorità spagnole hanno arrestato un nostro connazionale accusato di: la violenza è stata denunciata alle autorità di Valencia da. L'italiano avrebbe abusato della giovane, di nazionalità inglese, a bordo della nave da crociera su cui entrambi viaggiavano. Stando al racconto della ragazza, l'uomo avrebbe. I genitori della giovane, anche loro a bordo, hanno denunciato il tutto al capitano della nave e così, appena attraccato nel porto di Valencia l'italiano è stato arrestato. Ma il suo fermo è durato ben poco.L'italiano infatti è stato rilasciato poco dopo, senza che le autorità lo accusassero di nessun reato: sembrerebbe infatti che, e quindi non in territorio spagnolo. Per questo, il ragazzo è stato rimesso in libertà: stando a quanto riporta il Mirror , e secondo il nuovo Universal Justice Law entrato in vigore nel 2014 infatti è stato stabilito che la giustizia spagnola può occuparsi di reati, al di fuori dei suoi territori solamente se le accuse sono a carico di un cittadino di quella nazione o di uno straniero con cittadinanza. Quindi, in questo caso, la giurisprudenza spagnola si sarebbe potuta occupare solo reati commessi da spagnoli, stranieri con la cittadinanza spagnola o di cittadini residenti nel paese. Per questo l'italiano accusato di stupro è stato lasciato libero di andare. Non prima però di far ripartire la nave da crociera al bordo del quale stava passando la vacanza.