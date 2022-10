Incidente in moto: Ivan Spanu muore due settimane dopo il fratello

Perde il fratello in un incidente stradale, oggi muore in moto. Si chiamava Ivan Spanu, aveva 47 anni ed era di Cabras. Ha perso la vita questo pomeriggio sulla strada provinciale 44, che costeggia il sito nuragico di Barumini. La vittima era il fratello di Nicola Spanu, morto due settimane fa mentre si trovava a bordo di un’auto che si è schiantata contro un albero sulla strada per Torre Grande.

Stava partecipando a un motoraduno in sella alla sua Kawasaki Ivan Spanu. Ma ha perso il controllo del mezzo, a poca distanza da una curva, ed è andato a sbattere contro il guardrail. L’impatto è stato troppo violento. Ma, soprattutto, fatale.

L’incidente è avvenuto davanti agli occhi dei suoi amici. Inutile il massaggio cardiaco mentre attendevano l’arrivo dell’elisoccorso. Il velivolo del 118 è ripartito vuoto. Sulla strada il lenzuolo bianco.

Operaio, sposato, Ivan aveva una grande passione per le moto. Che però gli è stata fatale. Il paese sardo è in lutto per una morte arrivata troppo presto e, soprattutto, poco dopo la perdita del fratello.