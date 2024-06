Truffa aggravata, autoriciclaggio, abusivismo finanziario per oltre un milione di euro. Con queste accuse è stato arrestato stamattina all'alba dalla guardia di Finanza Ivan Szydlik, il rivenditore di orologi di lusso che sui social vanta più di mezzo milione di follower e che all'anagrafe corrisponde al nome di Ivan Errichiello. Il reseller è stato poi condotto nel carcere di San Vittore. Arrestato anche il suo braccio destro, in carcere a Verbania.

Chi è Ivan Szydlik

Il nome di Ivan Errichiello, che ha preso in presito il cognome d'arte da quello, polacco, della quarta moglie, non è nuovo alla cronaca. Il rivenditore di orologi di lusso nel 2023 aveva denunciato di essere stato sequestrato e rapinato in Svizzera, dove vive, e nello stesso anno è stato protagonista di un servizio de Le Iene. La iena Stefano Corti aveva indagato, in quella occasione, su presunte truffe aggravate legate alla vendita di alcuni orologi da collezione. Errichiello non deve aver tenuto in considerazione il soggiorno forzato in carcere quando, in una recente intervista a La Zanzara, ha sottolineato di non pagare le tasse in Italia (bensì in Svizzera) e di non usufruire dei servizi nazionali se non a pagamento. «Fatturo 15 milioni all'anno», aveva detto in quella occasione.