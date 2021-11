Scompare per vent'anni, poi torna e tenta di uccidere il fratello a coltellate

Era sparito nel nulla una ventina d'anni fa, facendo perdere le sue tracce per tutto questo periodo. Venerdì sera è però tornato in Val Gardena, è entrato nell'abitazione di suo fratello per aggredirlo con un coltello, ferendo anche la cognata. In queste ore gli inquirenti hanno fatto luce sui retroscena dell'accoltellamento di sabato sera a Selva di Val Gardena.

Oggi è in programma l'udienza di convalida per il 42enne Ivo Rabanser. Nel frattempo migliorano le condizioni del fratello Martin, che è fuori pericolo. Sua moglie Monika Lardschneider era invece stata dimessa dopo la medicazione delle ferite superficiali. L'aggressione, avvenuta verso le ore 23, è stata interrotta dai carabinieri, chiamati dalla donna che si era rifugiata dai vicini. In paese nessuno si sa spiegare il gesto.