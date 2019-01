È stato condannato all'ergastolo Alessio Alamia, il ragazzo di 22 anni che il 7 aprile del 2017 uccise nella sua casa di Pietra Ligure la ex fidanzata Janira D'Amato, 21 anni, con 49 coltellate.



Si rifiuta di fare sesso a tre, lui la massacra con 30 coltellate. Kelly, 29 anni, era madre di tre figli



La sentenza della Corte d'assise è arrivata dopo oltre cinque ore di Camera di consiglio. Alamia non era in aula. Alla lettura della sentenza erano presenti i genitori della ragazza, Rossano e Tiziana, e i fratelli Kevin e Didier. Alamia è stato assolto dall'accusa di stalking «perché il fatto non sussiste».

Venerdì 18 Gennaio 2019, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2019 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA