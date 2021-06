Travolta da un'auto mentre attraversa: portata in codice rosso a Torrette

JESI – Ennesimo investimento di pedone in città. L'incidente è successo questa mattina verso le 9,45 in via XXIV Maggio a Jesi. A restare ferita, una donnadi 61 anni che stava attraversando.E' stata ravolta da una vettura condotta da un pensionato di 87 anni . E’ subito scattato l’allarme al 118. La ferita è stata soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e dall’ambulanza. Per la dinamica del sinistro, è stata attivata l’eliambulanza. La donna è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso.