Tamponamento con un furgone in superstrada, camion si ribalta: un giovane portato in codice rosso all'ospedale

JESI – Schianto da brividi questo pomeriggio sulla Ss76, tra le uscite di Jesi Est e Jesi centro, in direzione Fabriano. Per motivi in corso d'accertamento, un camion si è scontrato con un furgone e il mezzo pesante si è ribaltato lungo la scarpata. L'incidente è avvenuto attorno alle 14. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza i due mezzi coinvolti, oltre alla Polizia Stradale per i rilievi. Il 118, sul posto con l'automedica e la Croce Verde di Jesi, ha provveduto a trasportare all'ospedale di Torrette il conducente del furgone, un trentenne, in codice rosso per la dinamica, ma non è grave.

APPROFONDIMENTI SOS SICUREZZA Grida e pistola scacciacani, il branco si scatena di notte: in fuga... IL CERTIFICATO «Green pass, prego». Scattano i controlli del codice Qr...