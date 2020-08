L’addio a Riccardo, 62 anni, ex messo comunale e “Freccia” del calcio

JESI - Lutto nel mondo del calcio cittadino per la scomparsa di Riccardo Pigliapoco, 62 anni. Ex messo comunale, appassionatissimo di calcio, si è spento ieri mattina all’ospedale Carlo Urbani dove era ricoverato da alcune settimane. Combatteva da circa tre anni contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.



La notizia del decesso ha presto raggiunto il mondo sportivo cittadino, dove Pigliapoco era molto conosciuto e ben voluto per aver militato nelle giovanili della Jesina Calcio, dove ironicamente si era conquistato il soprannome di "Freccia". Lascia la moglie, il figlio Marco (giornalista), la sorella Laura (presidente del Gruppo teatrale el Passì) e tantissimi amici. La salma, composta alla Casa funeraria di Santarelli (via Marche 54), potrà essere salutata fino a domani mattina. Il funerale sarà celebrato domani alle 10 nella chiesa di San Francesco d'Assisi, poi la tumulazione al cimitero comunale. Ultimo aggiornamento: 14:01