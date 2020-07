Jesi, donna uccisa in casa: sgozzata con un pezzo di vetro, grave il marito. Fermato 25enne

Omicidio a Jesi (Ancona). Una donna di 69 anni è stata uccisa in casa, in via Saveri, stamane intorno alle 5:30 da un uomo che si è introdotto nell'abitazione al piano terra, sfondando un vetro. Con un frammento avrebbe colpito la donna, Fiorella Scarponi, alla gola. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato per accertamenti un 25enne sporco di sangue che sì aggirava nella zona. Il marito della donna è gravemente ferito. È Italo Giuliani, presidente della Libertas.

