Uccide la moglie con una serie di coltellate poi tenta il suicidio colpendosi alla gola

Alvaro Bimbo, questo il nome dell'anziano, è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale «Carlo Urbani» di Jesi: è stato portato via dalla Croce Verde. Il corpo della moglie è invece ancora nell'appartamento al secondo piano di un condominio in via San Francesco, dove i carabinieri stanno facendo dei rilievi. Bimbo, a quanto si è appreso, è un invalido: ha perso una mano. La moglie era malata da tempo e usciva poco.

Sabato 14 Luglio 2018, 22:28 - Ultimo aggiornamento: 15 Luglio, 10:38

JESI - Una giornata drammatica per le. Prima l'omicidio di Pesaro, in serata quello didove un uomo di 87 anni ha ucciso la moglie, di 82, a coltellate, e poi ha tentato il suicidio colpendosi con lo stesso coltello alla gola.Drammatica situazione quella che sui è consumata in un'abitazione nel centro storico di Jesi, in via San Francescopochi minuti prima delle 20:30. Sentendoprogressivamente sempre più forti i vicini hanno chiamato uno dei figli della coppia, che è andato a casa dei genitori e ha scoperto quello che di terrificante era successo. Sul posto anche i carabinieri e il 118.