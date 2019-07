Jesolo, auto in un canale: morti quattro giovani, si salva una ragazza

Tragico incidente la notte scorsa a Jesolo : quattro ragazzi di età compresa tra i 22 e i 24 anni sono, una giovane è riuscita a mettersi in salvo. L' è avvenuto poco prima delle 1.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 43 in Via Adriatico incrocio Via Pesarona a Jesolo L'auto con a bordo tre ragazzi e due ragazze è finita neldopo la perdita di controllo del conducente. I primi soccorsi sono stati dati da alcuni ragazzi stranieri di passaggio che sono riusciti a estrarre la ragazza ferita e altri tre poi dichiaratidal personale medico del Suem 118.