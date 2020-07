Jesolo, 43 positivi tra i migranti alla Croce Rossa, c'è anche un operatore: scatta l'allarme

JESOLO - Il paziente zero è un nigeriano trentenne, in Italia da sei mesi, che doveva essere sottoposto a intervento chirurgico e con le indagini preliminari è stato trovato positivo al test del Coronavirus. Per questo sono stati effettuati i tamponi anche agli altri ospiti, tra il centinaio di africani che soggiornano al centro di Jesolo della Croce Rossa. Oltre un centinaio: tra questi 42 sono stati trovati positivi, compreso un operatore sociosanitario, tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

E' stato stabilito che rimarranno nella struttura solo 85 persone, tutte in quarantena, controllate a vista dal personale della Croce Rossa e delle forze dell'ordine, per almeno due settimane



Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA