Jessica, gli ultimi sms prima della morte: «Lasciami la stanza, voglio andare a dormire»

e il tranviere Asi sarebbero scambiati dei messaggi sunella notte tra martedì e mercoledì, mentre erano entrambi. Sono proprio quei messaggi che incastrerebbero l'uomo, accusato dell'omicidio della 18enne.LEGGI ANCHE ----> Jessica, il tranviere non risponde al gip. "Molestata già una settimana prima", andò via da quella casa ma poi tornò «Basta, lasciami la stanza, voglio andare a dormire», scriveva Jessica a Garlaschi. Questo, come riporta il Corriere dell Sera, sarebbe stato l'ultimo messaggio che l'uomo avrebbe ricevuto dalla ragazza: un messaggio stizzito, di fermo rifiuto. L'uomo in quel momento era sul divano letto che aveva subaffittato alla ragazza, lei gli avrebbe chiesto di andare a dormire, ma lui si sarebbe rifiutato invitandola ad unirsi a lui e tentando un approccio sessuale che lei ha negato.L'uomo ha poi ammazzato Jessica e ha provato a far scomparire il corpo. La ragazza viveva in casa con loro in subaffitto dopo essere uscita da una casa di accoglienza per ragazze madri. Jessica era convinta che la mglie di Garlaschi fosse in realtà la sorella.